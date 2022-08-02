В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный столРаскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
13:56 (мск), источник: РБК

Кремль назвал провокационной возможную поездку Пелоси на Тайвань

Возможная поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань носит провокационный характер и ведет к нарастанию напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2022

«Мы не можем доподлинно сказать, долетит ли она [Пелоси, на Тайвань], но все, то связано с этим турне, носит провокационный характер. это провоцирует ситуацию, ведет к нарастанию напряженности. Еще раз подчеркиваем, что мы солидарны с Китаем. Понятно чувствительное отношение к этой теме. США вместо того, что бы это уважать, они провоцируют», — сказал он.

Пелоси в составе делегации американских конгрессменов 31 июля начала свое турне по странам Азии. 2 августа она прилетела в Малайзию. Официально объявлено, что спикер палаты представителей также посетит Сингапур, Южную Корею и Японию. Однако источники CNN сообщили, что Пелоси также рассматривает возможность совершить визит на Тайвань.

На фоне сообщений о предполагаемом визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин неоднократно напоминал Вашингтону о следовании принципу «одного Китая» и предупреждал об ответных мерах в случае посещения острова таким высокопоставленным чиновником, как Пелоси.

По информации источников Financial Times, Китай в частном порядке предупредил США из-за возможном военном ответе на визит спикера. Ранее в этот день два китайских авианосца «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья и вышли в море. США, в свою очередь, накануне перебросили в район Тайваня авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли, сообщила Nikkei Asia.

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонное оружие. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».

Справка
Тайвань, Китай и США. Главное о кризисе из-за визита Нэнси ПелосиКак может отреагировать Китай и к чему приведет эскалация конфликта — в материале RTVI.
Следите за развитием темы Кризис на фоне визита Пелоси на Тайвань
 Киев выступил с новым требованием к России
В Госдепе рассказали, говорил ли Путин с использованием шпаргалок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта