17:08 (мск), источник: РБК
Самолет Нэнси Пелоси прилетел на Тайвань. Главное
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Все подробности скандального визита — в материале РБК.
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Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, в международном аэропорту Тайбэя.
Китай неоднократно предупреждал, что этот шаг будет рассматриваться как нарушение его суверенитета и грозил неминуемыми последствиями. В Пекине закрыли небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов.
В воздух подняты истребители ВВС Тайваня, а также перехватчики Народно освободительной армии Китая.
Тайвань (или Китайская Республика) — это частично признанное государство, чей суверенитет признают 14 государств. Формально Китайская республика была основана в 1911 году, но фактически на территории Тайваня это государственное образование существует с начала 1950-х годов — туда после гражданской войны в Китае бежали сторонники правившего в Китае Гоминьдана. США на тот момент не признавали КНР, считая законным именно правительство на Тайване.
До начала 1970-х именно Тайвань фактически представлял Китай в ООН. Однако после визита Ричарда Никсона в КНР и улучшения американо-китайских отношений США согласились, что именно коммунистический Китай является субъектом международного права. Таким образом, теоретически любое посещение Тайваня является нарушением закона с точки зрения Пекина.
Тем не менее, США официально поддерживают с Тайванем прочные экономические и политические связи, в том числе в оборонной сфере.
31 июля началось азиатское турне Пелоси в составе делегации американских конгрессменов. Как сообщалось на сайте политика, они посетят четыре страны — Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Основными темами визита должны были стать вопросы, касающиеся «мира и безопасности, экономического роста и торговли, пандемии COVID-19, климатического кризиса, прав человека и демократического управления».
Тайвань изначально в качестве одной из точек назначения Пелоси не назывался. Спикер палаты представителей конгресса планировала посетить Тайвань еще в апреле, но перенесла поездку на неопределенный срок из-за того, что заболела коронавирусом. Официально она не заявляла о своем намерении сделать остановку в Тайбэе, ссылаясь на вопросы безопасности, но и не опровергала такую возможность.
В Белом доме заявляли, что Пелоси не подтверждала им планы поездки на Тайвань. Вместе с тем американская администрация подчеркивала, что Пелоси имеет на это право, как и любой американский конгрессмен.
В соответствии с Конституцией США Пелоси — третье по рангу лицо в стране после президента и вице-президента.
После сообщений о предполагаемом визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин напоминает Вашингтону о следовании принципу «одного Китая», по которому Тайвань не обладает никаким суверенитетом. Таким образом, визит американского политика КНР расценивает как нарушение собственного суверенитета.
«Если американская сторона будет настаивать на том, чтобы идти своим путем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о “независимости Тайваня”, а также решительно защитят национальный суверенитет и территориальную целостность», — заявил представитель китайского МИнобороны Тан Кефей 26 июля.
Китайский МИД подчеркивал, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турне Пелоси носит провокационный характер. «Это провоцирует ситуацию, ведет к нарастанию напряженности. Еще раз подчеркиваем, что мы солидарны с Китаем. Понятно чувствительное отношение к этой теме. США, вместо того чтобы это уважать, они провоцируют», — сказал представитель Кремля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала урегулирование в Тайваньском проливе внутренним делом Китая. Визит Пелоси она охарактеризовала как провокацию. «В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор», — написала она в своем Telegram-канале.
На фоне заявлений МИД КНР о готовности вооруженных сил отреагировать на визит Пелоси китайская армия начала стягивать бронетехнику в районы на берегу Тайваньского пролива. Речь идет как о танках, так и о РСЗО.
Китайские ВВС в последние три недели неоднократно поднимали самолеты и входили в зону ответственности ПВО Тайваня. За час до прилета Пелоси в Тайбэй появились сообщения о том, что в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня, американские самолеты с базы в Японии и китайские перехватчики.
Помимо этого на фоне сообщений об азиатском турне Пелоси в район Тайваня стали стягиваться американские военные корабли, в том числе авианосец «Рональд Рейган».