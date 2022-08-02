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18:13 (мск), источник: © РИА Новости

Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг — РИА Новости. Командование российских подразделений провело награждение бойцов спецназа, проявивших себя во время специальной военной операции, на передовой в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Среди них были военнослужащие, которым вручили ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Суворова, медали «За боевые отличия» и другие.

«Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придем, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!» — сказал после церемонии один из российских спецназовцев. Всего бойцы получили десять наград.

После мероприятия командование передало военным рисунки от учеников школы № 2 поселка Веселое Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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