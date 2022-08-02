Российским военным на передовой в Запорожской области вручили награды

Среди них были военнослужащие, которым вручили ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Суворова, медали «За боевые отличия» и другие.
«Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придем, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!» — сказал после церемонии один из российских спецназовцев. Всего бойцы получили десять наград.
После мероприятия командование передало военным рисунки от учеников школы № 2 поселка Веселое Запорожской области.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.