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17:41 (мск), источник: RTVi

Захарова: самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии

Самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вылетает в сторону Азии. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах», — написала она.

По словам Захаровой, российский министр «везет не провокацию, как [спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси, а сотрудничество».

На фоне заявлений о визите спикера палаты представителей американского Конгресса на Тайвань отношения между Китаем и США обострились.

Планы Пелоси посетить Тайвань во время своего азиатского турне вызвали волну критики со стороны КНР. Пекин считает остров своей провинцией и выступают против прямых контактов местных властей с высокопоставленными политиками третьих стран. В то же время власти США неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».

Согласно данным сервиса Flightradar, посадка самолета на Тайване, на котором, предположительно, находится Пелоси, ожидается 2 августа в 17:44 по московскому времени.

На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров меньше чем за пять дней посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, где встретился с лидерами стран, дипломатами и председателем Лиги арабских государств.

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