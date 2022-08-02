Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

«Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест и торжественные заявления Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», — говорится в документе.
Отмечается, что эта поездка американской чиновницы серьезно повлияла на политическую основу отношений между Пекином и Вашингтоном, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе и подала неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня».
«Китайская сторона выражает решительный протест и решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление», — указано в тексте.
Спецборт ВВС США с Пелоси на борту примерно в 17:44 мск приземлился на авиабазе Суншань в Тайбее, где ее встретили представители местных властей.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.