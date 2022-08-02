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18:27 (мск), источник: © РИА Новости

Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Пекин выразил протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого привело Центральное телевидение страны.

Источник: Reuters

«Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест и торжественные заявления Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», — говорится в документе.

Отмечается, что эта поездка американской чиновницы серьезно повлияла на политическую основу отношений между Пекином и Вашингтоном, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе и подала неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня».

«Китайская сторона выражает решительный протест и решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление», — указано в тексте.

Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и разыгрывать «тайваньскую карту».

Спецборт ВВС США с Пелоси на борту примерно в 17:44 мск приземлился на авиабазе Суншань в Тайбее, где ее встретили представители местных властей.

Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

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