Пелоси заявила о поддержке США тайваньской демократии

«Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая визит нашей делегации конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, его стремление защитить себя и свою свободу… Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии: подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать», — заявила она.
Свидетельствами этих попыток, по ее утверждению, являются ежедневные кибератаки на правительственные учреждения Тайваня, а также экономическое давление со стороны Пекина.
«Солидарность Америки с Тайванем сегодня важна как никогда — не только для 23 млн жителей острова, но и для миллионов других людей, угнетаемых и находящихся под угрозой со стороны КНР», — добавила она.
Переговоры с тайваньскими партнерами, отметила также Пелоси, будут сосредоточены на продвижении общих интересов США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее Пелоси прибыла на борту Boeing C-40С американских ВВС в аэропорт Суньшан столицы Тайваня Тайбэя.
В канун визита Пелоси Китай, Тайвань и США усилили военную активность в районе острова. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 29 июля проводит ряд учений в Южно-Китайском море в провинции Гуандун в районе острова Хайнань, в провинции Чжецзян (к северу от острова) учения пройдут 3—5 августа.
Предполагается, что завтра Пелоси проведет встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в законодательном юане, местном парламенте, после чего около 17:00 (12:00 мск) Пелоси покинет остров.
Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Также в Китае отметили, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и территориальной целостности.