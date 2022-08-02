США ввели новые санкции против России

Кроме того, под ограничительные меры попал экс-глава «Фосагро» Андрей Гурьев, глава Херсонской области Владимир Сальдо и заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Согласно данным, представленным на сайте американского конгресса, резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая. В документе утверждается, что сенат США рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию президента России Владимира Путина, как спонсирование террористических актов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что концепция США в отношении России — от «сдерживания до уничтожения».
При этом газета The New York Times писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен не готов признавать Россию страной — спонсором терроризма, несмотря на одобренную в среду резолюцию сената и призывы влиятельных политиков страны.