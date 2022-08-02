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19:48 (мск), источник: Газета.Ру

США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, добавив в санкционный список 13 физических и более 30 юридических лиц, в том числе спортсменку Алину Кабаеву. Об этом сообщает Минфин США.

Кроме того, под ограничительные меры попал экс-глава «Фосагро» Андрей Гурьев, глава Херсонской области Владимир Сальдо и заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Согласно данным, представленным на сайте американского конгресса, резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая. В документе утверждается, что сенат США рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию президента России Владимира Путина, как спонсирование террористических актов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что концепция США в отношении России — от «сдерживания до уничтожения».

При этом газета The New York Times писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен не готов признавать Россию страной — спонсором терроризма, несмотря на одобренную в среду резолюцию сената и призывы влиятельных политиков страны.

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