Хакеры поставили под угрозу выборы британского премьера

Как уточняет издание, старт процесса голосования был отложен после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и Вооружённых сил страны, предупредили, что хакеры могут изменить голоса.
Также, по данным газеты, Консервативная партия была вынуждена отменить изначальные планы, которые бы позволили её членам менять свой выбор в процессе голосования. Бюллетени для волеизъявления по почте, которые должны были начать поступать консерваторам с понедельника, ещё не были отправлены.
На сегодня сохранилась возможность голосования двумя способами — по почте и онлайн, но по новой системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован после того, как он проголосует. Это означает, что изменить принятое решение будет невозможно. Telegraph отмечает, что первоначальный план голосования оставлял открытой возможность того, что хакеры могут изменить большое количество голосов.
Как сообщал Лайф, Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Это решение он принял после многочисленных призывов членов правительства страны. Имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября.
Напомним, в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. Конкурентом экс-министра финансов Соединённого Королевства Риши Сунака в финальном раунде стала действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137.