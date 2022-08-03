Эксперт: Китай может использовать поездку Пелоси для уступок США по вопросам тарифов

ТОКИО, 3 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Китай может использовать поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве рычага для давления на Вашингтон и получения уступок по вопросам снижения тарифов на китайские товары и отмены экспортных ограничений. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал профессор Токийского университета, эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки.
«На практике Китай может использовать это событие как рычаг для того, чтобы заставить США пойти на уступки в некоторых вопросах, таких как снижение тарифов [на товары] и снятие некоторых экспортных ограничений», — сказал он, отметив, что это важно для председателя КНР Си Цзиньпина с учетом предстоящего XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и «ему нужно получить какую-то выгоду» в сложившейся ситуации.
При бывшем президенте США Дональде Трампе Вашингтон обложила таможенными пошлинами поставляемые КНР в США товары в объеме около $370 млрд. Нынешний президент Джо Байден и другие представители администрации неоднократно подтверждали в последнее время, что изучают возможность отмены части таможенных пошлин на товары и услуги, экспортируемые Китаем в США. Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что администрация США может отменить пошлины на китайский экспорт в объеме $10 млрд.
Пелоси прибыла на Тайвань во вторник. Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.