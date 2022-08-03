Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам

Во вторник США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц.
«Раскрученная Вашингтоном “санкционная машина” продолжает “штамповать” ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — говорится в ответе Антонова на вопрос СМИ, опубликованном российским посольством.
«Подобное “усердие” американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок. Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — подчеркнул Антонов.
Он добавил, что «изолировать Россию не получится, как бы ни старались наши оппоненты».
После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.