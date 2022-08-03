Три медвежонка из Якутии «повторили» картину Шишкина Пушистые малыши вместе сломали березу
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
05:14 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Очередные санкции США против России дополнительно расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений цепочек поставок, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: © РИА Новости

Во вторник США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц.

«Раскрученная Вашингтоном “санкционная машина” продолжает “штамповать” ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — говорится в ответе Антонова на вопрос СМИ, опубликованном российским посольством.

«Подобное “усердие” американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок. Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что «изолировать Россию не получится, как бы ни старались наши оппоненты».

После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Справка
Новый пакет санкций Евросоюза. Что важно знатьСовет ЕС утвердил новый пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как в него вошли в основном меры по уточнению санкций и приведению их в соответствие с американскими и британскими. РБК приводит самое важное из него
 'Этого хватит для удара'. Что приготовил Китай американским авианосцам
Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта