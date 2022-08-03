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06:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Пелоси раскрыла причину визита на Тайвань

Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

Источник: AFP 2022

Причину визита раскрыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает телеканал TTV.

«Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — заявила Пелоси.

Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь утром в среду, 3 августа. Перед началом беседы президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью «Орден Благожелательных облаков».

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой Пелоси на Тайвань.

Справка
Нэнси Пелоси начала исторический визит на ТайваньСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила исторический визит на Тайвань вопреки опасениям спровоцировать военный конфликт между США и Китаем.
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