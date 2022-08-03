Австралийские ученые выявили эффективность фитнес-трекеров Гаджеты действительно помогают людям похудеть.
Фоторепортажи
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
13:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков подтвердил встречу Шрёдера с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что во время визита в Москву бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер виделся с Владимиром Путиным. Представитель Кремля рассказал, что они обсуждали поставки газа. Дата встречи не уточняется.

Источник: Reuters

По словам Пескова, экс-канцлер «весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе».

«Да, действительно, Шрёдер был в Москве недавно и имел очную встречу с Путиным. Бывший канцлер… просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны… Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием», — сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.

Как уточнил Дмитрий Песков, Россия «до недавнего прошлого» поставляла европейским потребителям 167 млн куб. м газа, сейчас — около 30 млн куб. м. «Ну и плюс ситуация с турбинами (для “Северного потока”. — “Ъ”)… Не хватает бумаг. И президент разъяснил, каких бумаг», — сообщил пресс-секретарь во время пресс-колла. С его слов обслуживание по контрактам Siemens осуществляется не центральным офисом в Германии, а его британской «дочкой». Из-за этого «Газпрому» нужно получить документы на турбину, в которых бы говорилось, что она не попадает под санкции, а также информацию о ее техническом состоянии.

Песков также утверждает, что Россия продолжает платить Украине за транзит газа.

«Агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит», — добавил представитель Кремля.

27 июля «Газпром» снизил уровень поставок по «Северному потоку» до 20% номинальной мощности после остановки двух турбин газопровода. Одну из турбин отправили в Россию из Канады, где она была на ремонте. По данным «Ъ», 24 июля Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать и транспортировать турбины для «Северного потока». Позднее выяснилось, что турбина застряла при транзите в ФРГ из-за отсутствия разрешения на транспортировку.

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 3 августа, посетил завод, где находится турбина, и заявил, что она готова к отправке. По его словам, России нужно предоставить таможенную информацию для получения турбины. В Siemens также пожаловались на отсутствие необходимых документов от российской стороны.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пентагон обвинил Шойгу во лжи после его слов о HIMARS
Трамп предрек США большие проблемы из-за визита Пелоси на Тайвань
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта