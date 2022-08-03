Песков подтвердил встречу Шрёдера с Путиным

По словам Пескова, экс-канцлер «весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе».
«Да, действительно, Шрёдер был в Москве недавно и имел очную встречу с Путиным. Бывший канцлер… просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны… Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием», — сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.
Как уточнил Дмитрий Песков, Россия «до недавнего прошлого» поставляла европейским потребителям 167 млн куб. м газа, сейчас — около 30 млн куб. м. «Ну и плюс ситуация с турбинами (для “Северного потока”. — “Ъ”)… Не хватает бумаг. И президент разъяснил, каких бумаг», — сообщил пресс-секретарь во время пресс-колла. С его слов обслуживание по контрактам Siemens осуществляется не центральным офисом в Германии, а его британской «дочкой». Из-за этого «Газпрому» нужно получить документы на турбину, в которых бы говорилось, что она не попадает под санкции, а также информацию о ее техническом состоянии.
«Агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит», — добавил представитель Кремля.
27 июля «Газпром» снизил уровень поставок по «Северному потоку» до 20% номинальной мощности после остановки двух турбин газопровода. Одну из турбин отправили в Россию из Канады, где она была на ремонте. По данным «Ъ», 24 июля Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать и транспортировать турбины для «Северного потока». Позднее выяснилось, что турбина застряла при транзите в ФРГ из-за отсутствия разрешения на транспортировку.
Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 3 августа, посетил завод, где находится турбина, и заявил, что она готова к отправке. По его словам, России нужно предоставить таможенную информацию для получения турбины. В Siemens также пожаловались на отсутствие необходимых документов от российской стороны.