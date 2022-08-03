Археологи нашли сокровища галеона, затонувшего 350 лет назадСтолетиями охотники за историческими ценностями пытались сделать это, ныряя в кишащие акулами воды Багамских островов
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
12Празднование Дня ВДВ
21:24 (мск), источник: ТАСС

Генсек ООН запускает миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что запускает миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующее заявление генсек всемирной организации сделал в среду, выступая на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Гутерриш отметил, что ООН «получила запросы от России и Украины о проведении расследования». «Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», — указал генсек ООН. Он подчеркнул, что «не имеет полномочий для запуска уголовного расследования».

«Идет подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о них будет доложено правительствам России и Украины», — пояснил Гутерриш. Он выразил надежду на то, что «удастся достичь соглашения относительно задач этой миссии». «В то же время мы ведем поиск компетентных и независимых людей, которые могли бы принять участие в миссии по установлению фактов», — подчеркнул генсек ООН.

«Мы надеемся, что обе стороны предоставят доступ ко всем объектам для получения всего объема данных, что необходимо для того, чтобы иметь возможность установить правду о том, что произошло. Это вопрос, над которым мы работаем очень серьезным образом», — указал Гутерриш, отметив, что координировать создание миссии предстоит главе его офиса Кортни Рэттри.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев, доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, Россия в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 "Они были настолько испуганы фильмом, что немедленно отправили его в спецслужбы Франции для консультации"
"Собственно, сама надпись свидетельствует о том отношении, которое было у американского народа к русским"
Спецоперация на Украине
ООН запустит миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
МО рассказало о требовании Украины разместить пленных в Еленовке
В ДНР заявили о гибели полковника Народной милиции Ольги Качуры
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта