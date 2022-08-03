Генсек ООН запускает миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке

Гутерриш отметил, что ООН «получила запросы от России и Украины о проведении расследования». «Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов», — указал генсек ООН. Он подчеркнул, что «не имеет полномочий для запуска уголовного расследования».
«Идет подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о них будет доложено правительствам России и Украины», — пояснил Гутерриш. Он выразил надежду на то, что «удастся достичь соглашения относительно задач этой миссии». «В то же время мы ведем поиск компетентных и независимых людей, которые могли бы принять участие в миссии по установлению фактов», — подчеркнул генсек ООН.
«Мы надеемся, что обе стороны предоставят доступ ко всем объектам для получения всего объема данных, что необходимо для того, чтобы иметь возможность установить правду о том, что произошло. Это вопрос, над которым мы работаем очень серьезным образом», — указал Гутерриш, отметив, что координировать создание миссии предстоит главе его офиса Кортни Рэттри.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев, доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных.
Как сообщили ранее в Минобороны РФ, Россия в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.