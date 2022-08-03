Киев заявил о невозможности применить статью об агрессии к России

Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» к военному конфликту между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает издание «Укринформ».
«В его (Международного уголовного суда. — РБК) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — объяснил министр.
«А мы говорим: что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС», — заявил глава МИД Украины. Это противоречие он назвал проблемой «институционального эгоизма».
Тем не менее, подчеркнул Кулеба, работа по созданию специального трибунала продолжается.
МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Украина и Россия подписали Римский статут в 2000 году, но не ратифицировали этот документ. В 2016 году Россия отказалась от Римского статута, поручение об отказе от участия в работе МУС дал Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение «национальными интересами».
Расследовать события на Украине МУС начал еще в марте. Главный прокурор суда Карим Хан заявил, что «есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности» с конца 2013 года.
В мае на Украину прибыли 42 следователя МУС в Гааге, в том числе судмедэксперты и аналитики, цель которых была фиксация возможных военных преступлений.