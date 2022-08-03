США выразили желание подписать новый документ с РФ на замену ДСНВ

При этом она отметила, что каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.
«Есть прогресс на пути к сокращению ядерных запасов двумя крупнейшими ядерными державами. Процесс, которым мы занимаемся не один год», — сказала Дженкинс на пресс-конференции, отвечая на вопрос «РИА Новости».
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.
До этого, 1 августа президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Его срок действия истекает в 2026 году.
11 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говоря о необходимости обсуждения между Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого заканчивается в 2026 году, отметил, что «время не ждет» и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».
Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.