Amnesty International обвинила Украину в размещении войск в гражданских объектах

Amnesty International считает, что Киев таким образом нарушает международное право. Авторы исследования зафиксировали атаки украинских военных из жилых построек в 19 городах и населенных пунктах, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях. При этом Amnesty International неизвестно, чтобы в задокументированных ею случаях осуществлялась эвакуация из соседних зданий для минимизации потерь.
Правозащитная организация заявила, что в 22 из 29 посещенных ею школ на юго-востоке Украины размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. Утверждается, что в Одессе бронетехника размещалась в густонаселенных жилых кварталах, в Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы.
«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право при действиях в населенных районах. Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — говорится в заявлении генсека организации Аньес Каламар.
Правозащитная организация вместе с тем продолжает обвинять Россию в военных преступлениях в ходе военной операции, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Москва ранее отрицала подобные заявления.