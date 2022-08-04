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06:40 (мск), источник: ТАСС

Япония намерена сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2»

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Япония желает сохранить свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на фоне выхода постановления правительства РФ о создании нового оператора проекта. Об этом заявил в четверг ее министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Источник: Reuters

«Нет никаких изменений в том, что мы хотим сохранить наши права и интересы (в проекте)», — приводит его слова агентство Kyodo.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 августа подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора проекта «Сахалин-2» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Его управляющим станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy, который сейчас является оператором проекта.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором «Сахалина-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится создаваемое РФ ООО, а зарубежные акционеры в течение месяца должны согласиться принять доли в новом ООО пропорционально долям в прежней компании.

16 июля Хагиуда после встречи с премьером страны Фумио Кисидой заявил, что компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие в проекте 12,5% и 10% соответственно, должны сохранить свое участие. Тогда же агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что кабмин ведет соответствующие консультации с компаниями. Позднее Хагиуда рассказал, что Япония уведомила США о намерении сохранить доли в «Сахалине-2».

«Сахалин-2» имеет большое значение для Японии с точки зрения энергетической безопасности, о чем неоднократно заявляли в Токио. На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа (СПГ), практически весь газ идет с «Сахалина-2».

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