Япония намерена сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2»

«Нет никаких изменений в том, что мы хотим сохранить наши права и интересы (в проекте)», — приводит его слова агентство Kyodo.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 августа подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора проекта «Сахалин-2» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Его управляющим станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy, который сейчас является оператором проекта.
30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором «Сахалина-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится создаваемое РФ ООО, а зарубежные акционеры в течение месяца должны согласиться принять доли в новом ООО пропорционально долям в прежней компании.
16 июля Хагиуда после встречи с премьером страны Фумио Кисидой заявил, что компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие в проекте 12,5% и 10% соответственно, должны сохранить свое участие. Тогда же агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что кабмин ведет соответствующие консультации с компаниями. Позднее Хагиуда рассказал, что Япония уведомила США о намерении сохранить доли в «Сахалине-2».
«Сахалин-2» имеет большое значение для Японии с точки зрения энергетической безопасности, о чем неоднократно заявляли в Токио. На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа (СПГ), практически весь газ идет с «Сахалина-2».