Зеленский обвинил Шредера в работе на Россию

«Вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — отметил Зеленский.
С точки зрения президента Украины, слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, якобы не соответствует действительности. По версии Зеленского, Россия диалога «не желает» и украинской стороне необходимо продолжать бороться.
Шредер посетил Москву в конце июня в рамках своего отпуска, встретившись с президентом России Владимиром Путиным. Согласно заявлениям Кремля, в ходе переговоров обсуждался энергетический кризис в Евросоюзе. При этом экс-канцлер ФРГ уверял, что также говорил с Путиным об Украине.
Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что власти Украины готовы к мирным переговорам с Россией только после вывода российских сил.