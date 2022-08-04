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05:59 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский обвинил Шредера в работе на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «просто отвратительным» визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву, передает УНИАН. По его мнению, немецкий политик якобы работает на Россию и является одним из ее эмиссаров.

Источник: AP 2022

«Вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — отметил Зеленский.

С точки зрения президента Украины, слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, якобы не соответствует действительности. По версии Зеленского, Россия диалога «не желает» и украинской стороне необходимо продолжать бороться.

Шредер посетил Москву в конце июня в рамках своего отпуска, встретившись с президентом России Владимиром Путиным. Согласно заявлениям Кремля, в ходе переговоров обсуждался энергетический кризис в Евросоюзе. При этом экс-канцлер ФРГ уверял, что также говорил с Путиным об Украине.

Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что власти Украины готовы к мирным переговорам с Россией только после вывода российских сил.

Иван Половинин

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