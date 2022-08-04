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09:27 (мск), источник: РБК

AP узнало о планах Пелоси посетить корейскую демилитаризованную зону

Yonhap уточняет, что она отправится в Пханмунджом, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, положивший конец Корейской войне.

Источник: Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Южную Корею планирует посетить демилитаризованную зону (также называемую объединенной зоной безопасности), которая контролируется совместно возглавляемым США командованием ООН и Северной Кореей, сообщает Associated Press со ссылкой на южнокорейского чиновника.

Отмечается, что Пелоси станет самым высокопоставленным чиновником США, который посетит эту территорию с 2019 года, когда там побывал на тот момент президент Штатов Дональд Трамп.

Южнокорейское агентство Yonhap уточняет, что Пелоси отправится в деревню Пханмунджом, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, ставший окончанием Корейской войны.

Также в ходе визита в Южную Корею Пелоси проведет переговоры со спикером Национального собрания республики Кимом Джин-Пё и другими высокопоставленными членами парламента для переговоров по региональной безопасности, экономическому сотрудничеству и вопросам климата.

Пелоси прибыла в Южную Корею 3 августа после визита на Тайвань, который широко обсуждался политиками и СМИ. Анонсируя свое азиатское турне, она не называла Тайвань в числе пунктов назначения. После прибытия на остров Пелоси заявила, что визитом хотела поддержать «яркую и динамичную» демократию и подтвердить намерение США поддерживать Тайвань.

Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон еще на этапе подготовки визита, что поездка Пелоси подорвет китайско-американские отношения. После ее прибытия на Тайвань Китай обвинил США в провокации. В Госсовете страны заявили, что Тайвань «сговорился с внешними силами» и подорвал мирное развитие отношений с материковым Китаем.

После приземления самолета Пелоси в Тайбэе китайские войска начали учения со стрельбами у берегов Тайваня. В ответ республика повысила боеготовность армии. В Белом доме заверили, что Вашингтон не стремится создать кризисную ситуацию вокруг острова. Тем не менее в американской администрации допустили, что Пекин может ответить на действия США, хотя «предлога для наращивания агрессивных действий или военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него» у Китая нет.

Российские власти сочли визит Пелоси на Тайвань провокацией, направленной на сдерживание Китая.

Справка
Нэнси Пелоси начала исторический визит на ТайваньСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила исторический визит на Тайвань вопреки опасениям спровоцировать военный конфликт между США и Китаем.
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