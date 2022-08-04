Археологи нашли сокровища галеона, затонувшего 350 лет назадСтолетиями охотники за историческими ценностями пытались сделать это, ныряя в кишащие акулами воды Багамских островов
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
09:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин присвоил участвующим в боях пограничникам статус ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал принятые ранее Госдумой и Советом Федерации поправки к закону «О ветеранах». Теперь пограничники, которые «выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения» на прилегающих к Украине, ДНР и ЛНР территориях, получат статус ветеранов боевых действий. Они также смогут претендовать на статус инвалидов боевых действий в случае получения ранений.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснил, что речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих ФСБ, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции. По словам спикера, пограничники вносят свой вклад в обеспечение безопасности граждан России и заслуживают поддержки государства, рискуют жизнью и здоровьем, решая ответственную задачу.

Ветеранам и инвалидам боевых действий положены ежемесячные выплаты, они могут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и обслуживание в ряде учреждений вне очереди.

14 июля президент подписал закон предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, таким как врачи, ремонтники и т. д. Аналогичный статус могут получить сотрудники народной милиции ДНР и ЛНР. Ветеранами боевых действий уже признаны участники военной операции на Украине.

 Пентагон обвинил Шойгу во лжи после его слов о HIMARS
Трамп предрек США большие проблемы из-за визита Пелоси на Тайвань
Спецоперация на Украине
ВСУ обстреляли драмтеатр во время прощания с погибшей Качурой
Путин присвоил участвующим в боях пограничникам статус ветеранов
Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику Качуре
Amnesty International: Украина нарушает международное право
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта