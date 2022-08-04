Владимир Путин присвоил участвующим в боях пограничникам статус ветеранов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснил, что речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих ФСБ, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции. По словам спикера, пограничники вносят свой вклад в обеспечение безопасности граждан России и заслуживают поддержки государства, рискуют жизнью и здоровьем, решая ответственную задачу.
Ветеранам и инвалидам боевых действий положены ежемесячные выплаты, они могут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и обслуживание в ряде учреждений вне очереди.
14 июля президент подписал закон предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, таким как врачи, ремонтники и т. д. Аналогичный статус могут получить сотрудники народной милиции ДНР и ЛНР. Ветеранами боевых действий уже признаны участники военной операции на Украине.