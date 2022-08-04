16:23 (мск), источник: Известия
Минобороны РФ допустило причастность США к появлению COVID-19
Минобороны России заявило 4 августа, что рассматривает возможность причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению COVID-19.
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В ведомстве пояснили, что с 2009 года USAID финансировал программу Predict по изучению новых коронавирусов, проводился отлов летучих мышей-переносчиков. Отмечается, что одним из подрядчиков была Metabiota, известная своей военно-биологической деятельностью на Украине.
В 2019 году, до появления первых заболевших COVID-19, на базе американского института Хопкинса прошли учения Event-201 по отработке действий в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, обратили внимание в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID программы Predict позволяют говорить о преднамеренном характере пандемии и причастности США к ее началу.
Также в Минобороны РФ напомнили, что в мае 2022 года ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала Lancet Джеффри Сакс заявил о том, что коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии.
«По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом», — пояснили в ведомстве.
Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых вариантов вируса в том или ином регионе, заключили в Минобороны РФ.