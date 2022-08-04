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16:23 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев заявил о плохой памяти у Столтенберга

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной, заявил, что западный политик забыл, кто победил во Второй мировой войне, и история повторится.

Источник: РИА "Новости"

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Столтенберг назвал конфликт на Украине самым опасным моментом для Европы со времён Второй мировой войны, и заявил о том, что Западу нельзя допустить победы России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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