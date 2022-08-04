Минюст обнародовал проект либерализации уголовного законодательства в отношении бизнеса

«Предлагается исключить ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 “Незаконное предпринимательство” УК РФ», — сообщается в документе.
Какие предложения содержатся в законопроекте:
Бизнесмены по-прежнему могут нести ответственность по 14.1 статье КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).
Статья 171 УК РФ предполагает наказание в качестве штрафа до 300 тыс. руб. или ареста до шести месяцев. Если преступление совершено организованной группой, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее Минюст разработал законопроект о смягчении уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других платежей. Он заключается в снижении максимального срока лишения свободы и сроков давности привлечения к уголовной ответственности.