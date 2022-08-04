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17:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст обнародовал проект либерализации уголовного законодательства в отношении бизнеса

Министерство юстиции РФ выдвинуло предложение декриминализировать уголовную статью о предпринимательстве без регистрации. Соответствующий законопроект, в котором содержатся предложения по либерализации законодательства в отношении бизнеса, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагается исключить ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 “Незаконное предпринимательство” УК РФ», — сообщается в документе.

Какие предложения содержатся в законопроекте:

  • повысить в полтора раза максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье за мошенничество (он составит 18 млн руб.);
  • декриминализировать статью о незаконных сделках с недвижимостью;
  • убрать из УК статью об уклонении от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах;
  • отменить уголовное наказание за внесение заведомо ложных сведений в проект межевания земельного участка либо карту-план территории.

Бизнесмены по-прежнему могут нести ответственность по 14.1 статье КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

Статья 171 УК РФ предполагает наказание в качестве штрафа до 300 тыс. руб. или ареста до шести месяцев. Если преступление совершено организованной группой, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Минюст разработал законопроект о смягчении уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других платежей. Он заключается в снижении максимального срока лишения свободы и сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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Юлия Абугалиева

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