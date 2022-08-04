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4 августа, источник: ТАСС

Премьер-министр Венгрии: без переговоров России и США мира на Украине не будет никогда

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Мир на Украине без переговоров между РФ и США не наступит никогда. Такое мнение выразил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе (штат Техас).

Источник: РИА "Новости"

Орбан заявил, что «стратегия мировых лидеров [по Украине] обостряет и продлевает» конфликтную ситуацию и «снижает шансы на мир». «Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — сказал он.

Венгерский премьер отметил, что только «сильные лидеры способны достичь мира». «Нам нужна сильная Америка с сильным лидером», — подчеркнул он.

В распространенном во вторник заявлении экс-президент США Дональда Трампа сообщалось, что он провел встречу с Орбаном. Трамп ранее неоднократно выступал в поддержку Орбана на парламентских выборах. Премьер Венгрии со своей стороны также открыто высказывался в поддержку республиканца Трампа во время предвыборной кампании в США в 2020 году, а позже попал из-за этого в немилость к победившему на президентских выборах демократу Джо Байдену.

В конце минувшего года Орбан оказался единственным из лидеров стран Евросоюза, который не был приглашен нынешней американской администрацией участвовать в саммите в поддержку демократии.

В мае 2019 года Трамп, который на тот момент занимал пост президента США, принял Орбана в Белом доме.

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