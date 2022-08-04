Премьер-министр Венгрии: без переговоров России и США мира на Украине не будет никогда

Орбан заявил, что «стратегия мировых лидеров [по Украине] обостряет и продлевает» конфликтную ситуацию и «снижает шансы на мир». «Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — сказал он.
Венгерский премьер отметил, что только «сильные лидеры способны достичь мира». «Нам нужна сильная Америка с сильным лидером», — подчеркнул он.
В распространенном во вторник заявлении экс-президент США Дональда Трампа сообщалось, что он провел встречу с Орбаном. Трамп ранее неоднократно выступал в поддержку Орбана на парламентских выборах. Премьер Венгрии со своей стороны также открыто высказывался в поддержку республиканца Трампа во время предвыборной кампании в США в 2020 году, а позже попал из-за этого в немилость к победившему на президентских выборах демократу Джо Байдену.
В мае 2019 года Трамп, который на тот момент занимал пост президента США, принял Орбана в Белом доме.