Белый дом призвал РФ принять предложения по обмену заключенных

Отмечается, что США готовы сделать все шаги, необходимые для возвращения на родину из РФ баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
«Мы призываем РФ принять это предложение. Мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой», — сказала она.
Ранее в этот день сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обмен заключенными во время встречи глав МИД АСЕАН в Камбодже.
Также в четверг Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.
Президент США Джо Байден призвал освободить Грайнер. Он также заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть спортсменку вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом в США как можно скорее.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).
Между тем в Белом доме 1 августа заявили, что администрация США получила встречное предложение от России, но считает его условия несерьезными.
Телеканал CNN 29 июля сообщил со ссылкой на некие осведомленные источники, что российская сторона запросила у США добавить к обвиненному в торговле оружием, удерживаемому на территории страны Виктору Буту в список на обмен еще одного гражданина.
Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. CNN отмечал, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.