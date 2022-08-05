Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями СочиПредлагаем вам проверить память или интуицию, вдохновиться видами курорта и, возможно, записать парочку достопримечательностей, которые наверняка стоит посетить в Сочи
Фоторепортажи
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
8Сильная гроза и ливень в Москве
Спецоперация на Украине
00:35 (мск), источник: Известия

Белый дом призвал РФ принять предложения по обмену заключенных

США вновь призывают принять американские предложения по обмену находящихся под стражей граждан. Об этом в четверг, 4 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Источник: AP 2022

Отмечается, что США готовы сделать все шаги, необходимые для возвращения на родину из РФ баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Мы призываем РФ принять это предложение. Мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой», — сказала она.

Новость
Трамп раскритиковал предложение Байдена обменяться заключенными

Ранее в этот день сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обмен заключенными во время встречи глав МИД АСЕАН в Камбодже.

Также в четверг Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Президент США Джо Байден призвал освободить Грайнер. Он также заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть спортсменку вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом в США как можно скорее.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Между тем в Белом доме 1 августа заявили, что администрация США получила встречное предложение от России, но считает его условия несерьезными.

Телеканал CNN 29 июля сообщил со ссылкой на некие осведомленные источники, что российская сторона запросила у США добавить к обвиненному в торговле оружием, удерживаемому на территории страны Виктору Буту в список на обмен еще одного гражданина.

Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. CNN отмечал, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта