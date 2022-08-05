Редкие морские млекопитающие научились избегать рыболовных сетей Это убережет и без того немногочисленную популяцию от вымирания.
Фоторепортажи
12Празднование Дня ВДВ
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
02:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай обвинил США в передаче ядерного оружия третьим странам

Китай утверждает, что США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам. О каких именно странах идет речь, неизвестно. Вашингтон пока никак не отреагировал на эти утверждения.

Источник: AP 2022

Обвинения в адрес США озвучил представитель КНР в ходе выступления на обзорной конференции ДНЯО. Он напомнил, что в рамках ДНЯО одни страны «обязались не передавать, а другие страны — не принимать» ядерное оружие. «Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат добавил, что появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском серьезно подорвет региональную стабильность и спровоцирует риск конфронтации. Он подчеркнул, что это напрямую затронет стратегические интересы Китая.

На этой же конференции выступил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман. Обвинения КНР он не прокомментировал, но сказал, что США стремятся расширять каналы связи с Китаем. «Мы также стремимся поддерживать и расширять наши каналы связи с КНР и участвовать в давно назревших дискуссиях по снижению риска», — отметил он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что ядерная опасность достигла уровня времен холодной войны. В МИД России рассказали, что сценарии столкновения ядерных держав возвращены в повестку военных экспертов. Президент США Джо Байден на этой неделе сообщил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями.

Лаура Кеффер

 Пентагон обвинил Шойгу во лжи после его слов о HIMARS
Трамп предрек США большие проблемы из-за визита Пелоси на Тайвань
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта