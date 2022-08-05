Глава МИД КНР назвал «бесполезной макулатурой» заявление G7 по ситуации вокруг Тайваня

«Я считаю, что это так называемое заявление не более чем листок бесполезной макулатуры», — приводит телеканал слова Ван И. Как подчеркнул китайский министр, тем самым Запад «открыто раздувает достоинства стороны, ущемляющей чужие права (в лице Соединенных Штатов), и усиливает давление на того, кто отстаивает свои законные интересы (Китай)».
Глава китайского МИД напомнил, что основной принцип современной дипломатии — невмешательство во внутренние дела других государств. Он также указал на неизменную позицию ООН по Тайваню, согласно которой остров следует считать неотделимой частью КНР.
«Я уверен, что это и есть подлинная позиция мирового сообщества», — подытожил Ван И.
2 и 3 августа в ходе турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Этот визит стал первым для американского политика такого высокого ранга за последние 25 лет. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, это не останется без последствий и будут приняты жесткие ответные меры.
4—7 августа Народно-освободительная армия Китая проводит масштабные учения в Тайваньском проливе. На фоне усиливающейся нестабильности страны G7 опубликовали заявление с призывом к Пекину не менять статус-кво в регионе.