Блинкен назвал вопиюще провокационной реакцию Китая на визит Пелоси

С подобным заявлением Блинкен выступил на встрече с дипломатами высокого ранга на Восточноазиатском саммите в Камбодже. По словам госсекретаря, крупные военные учения, которые Пекин начал после визита Пелоси, преследуют цель запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии.
США, в свою очередь, намерены восстановить спокойствие и поддержать своих союзников в сложившихся условиях, подчеркнул Блинкен.
2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Пекина, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.