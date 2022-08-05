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09:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Блинкен назвал вопиюще провокационной реакцию Китая на визит Пелоси

Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси оказалась вопиюще провокационной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Источник: РИА "Новости"

С подобным заявлением Блинкен выступил на встрече с дипломатами высокого ранга на Восточноазиатском саммите в Камбодже. По словам госсекретаря, крупные военные учения, которые Пекин начал после визита Пелоси, преследуют цель запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии.

США, в свою очередь, намерены восстановить спокойствие и поддержать своих союзников в сложившихся условиях, подчеркнул Блинкен.

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Пекина, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.

Справка
Нэнси Пелоси начала исторический визит на ТайваньСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила исторический визит на Тайвань вопреки опасениям спровоцировать военный конфликт между США и Китаем.
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