11:50 (мск), источник: ТАСС
Бывший вице-президент США Чейни назвал Трампа самой большой угрозой стране
Ричард Чейни также считает экс-президента США «трусом», который солгал своим сторонникам и не признал проигрыша на выборах.
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НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Вице-президент США в 2001—2009 годах Ричард Чейни назвал экс-президента Дональда Трампа самой большой угрозой для страны за всю ее историю. Политик высказал свою позицию в опубликованном в четверг агитационном видео в поддержку своей дочери и конгрессмена Лиз Чейни.
«За 246 лет истории нашей страны не было такого человека, который бы представлял большую угрозу для республики, чем Дональд Трамп. Он пытался украсть выборы, при помощи лжи и насилия остаться во власти после того, как избиратели отказали ему», — сказал бывший вице-президент.
Также он назвал Трампа «трусом», который солгал своим сторонникам и не признал проигрыша на выборах.
Политик таким образом поддержал свою дочь, члена конгресса от Республиканской партии Лиз Чейни, которая намерена участвовать в праймериз республиканцев в штате Вайоминг. Ее главную конкурентку Хэрриет Хейгман поддерживает Трамп.
Ранее Чейни голосовала за импичмент Трампа, а сейчас занимает должность заместителя председателя комитета нижней палаты Конгресса, расследующего события вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года. Она часто высказывается критически в отношении бывшего президента США и, в частности, заявляла, что тот представляет «внутреннюю угрозу» для США.