Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями СочиПредлагаем вам проверить память или интуицию, вдохновиться видами курорта и, возможно, записать парочку достопримечательностей, которые наверняка стоит посетить в Сочи
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
Спецоперация на Украине
14:13 (мск), источник: © РИА Новости

Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несмотря на единодушное стремление стран «Большой семерки» изолировать Россию, почти половина участников «Большой двадцатки» отказываются преследовать такую цель, пишет Bloomberg.

Источник: AP 2022

Как уточняет СМИ, высокопоставленные чиновники из богатейших стран G20 пытались убедить остальные государства в необходимости таких мер, однако те не захотели следовать этому нарративу. В частности, с такой «неудобной реальностью» столкнулся госсекретарь США Энтони Блинкен во время продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке. Нынешнее положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив вроде ограничения цен на российскую нефть, подчеркивается в публикации.

По мнению автора материала, есть сразу несколько причин такой сдержанности стран G20. Среди них — исторические связи с Москвой, опасения стран за свою экономику и недоверие к бывшим колониальным державам.

После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Уже не просто угрозы': США идут ва-банк
Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта