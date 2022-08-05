Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США

Как уточняет СМИ, высокопоставленные чиновники из богатейших стран G20 пытались убедить остальные государства в необходимости таких мер, однако те не захотели следовать этому нарративу. В частности, с такой «неудобной реальностью» столкнулся госсекретарь США Энтони Блинкен во время продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке. Нынешнее положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив вроде ограничения цен на российскую нефть, подчеркивается в публикации.
По мнению автора материала, есть сразу несколько причин такой сдержанности стран G20. Среди них — исторические связи с Москвой, опасения стран за свою экономику и недоверие к бывшим колониальным державам.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.