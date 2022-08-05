Песков объяснил, почему Путин и Макрон перестали звонить друг другу

«Во-первых, Франция — это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент просто это не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту», — сказал Дмитрий Песков журналистам в ходе пресс-колла.
Последний раз Владимир Путин общался с Эмманюэлем Макроном по телефону 28 мая. Тогда в беседе также участвовал канцлер Германии Олаф Шольц.
В июне Макрон в интервью изданию Ouest France сообщил, что с декабря 2021 года они наговорили с Владимиром Путиным более 100 часов.
В конце июня на французском телевидении состоялась премьера документального фильма «Президент, Европа и война» французского режиссера, в котором были продемонстрированы фрагменты беседы глав государств. В картине демонстрировалась сцена телефонного разговора Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным, где президенты обсуждают ситуацию на Украине. МИД России, комментируя премьеру фильма, обвинил администрацию Макрона в нарушении конфиденциальности переговоров.