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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков объяснил, почему Путин и Макрон перестали звонить друг другу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал длительный перерыв в телефонных переговорах президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным. Представитель Кремля заявил, что главы государств созвонятся в случае необходимости, которой пока нет.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Во-первых, Франция — это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент просто это не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту», — сказал Дмитрий Песков журналистам в ходе пресс-колла.

С конца февраля президенты России и Франции регулярно созванивались, чтобы обсудить ряд тем, в том числе боевые действия на Украине. В основном, инициатором переговоров был Макрон.

Последний раз Владимир Путин общался с Эмманюэлем Макроном по телефону 28 мая. Тогда в беседе также участвовал канцлер Германии Олаф Шольц.

В июне Макрон в интервью изданию Ouest France сообщил, что с декабря 2021 года они наговорили с Владимиром Путиным более 100 часов.

В конце июня на французском телевидении состоялась премьера документального фильма «Президент, Европа и война» французского режиссера, в котором были продемонстрированы фрагменты беседы глав государств. В картине демонстрировалась сцена телефонного разговора Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным, где президенты обсуждают ситуацию на Украине. МИД России, комментируя премьеру фильма, обвинил администрацию Макрона в нарушении конфиденциальности переговоров.

Ксения Аскерова

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