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15:28 (мск), источник: ТАСС

СБУ предъявила «обвинение в госизмене» телеведущему Юрию Коту

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник: AFP 2022

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в «государственной измене» бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту. Об этом в пятницу сообщает украинское издание «Эспрессо».

«Кот подозревается в госизмене, то есть деятельности, угрожающей суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 УК Украины», — цитирует издание документ СБУ.

Согласно данным правоохранителей, «во время “революции достоинства” (»майдан«, госпереворот в 2013—2014 годах на Украине — прим. ТАСС) Кот был ведущим на киевском “антимайдане” (серия митингов в поддержку четвертого президента Виктора Януковича, осуждающих призывы “майдана” — прим. ТАСС)».

Затем он переехал на постоянное место жительства в Россию, где продолжил работать в информагентствах «Россия сегодня» и News Front. «Установлено, что Кот в своих выступлениях поддерживает политику РФ и распространяет пропаганду на страницах социальных сетей», — говорится в сообщении СБУ.

Коту грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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