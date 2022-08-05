15:28 (мск), источник: ТАСС
СБУ предъявила «обвинение в госизмене» телеведущему Юрию Коту
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в «государственной измене» бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту. Об этом в пятницу сообщает украинское издание «Эспрессо».
«Кот подозревается в госизмене, то есть деятельности, угрожающей суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 УК Украины», — цитирует издание документ СБУ.
Согласно данным правоохранителей, «во время “революции достоинства” (»майдан«, госпереворот в 2013—2014 годах на Украине — прим. ТАСС) Кот был ведущим на киевском “антимайдане” (серия митингов в поддержку четвертого президента Виктора Януковича, осуждающих призывы “майдана” — прим. ТАСС)».
Затем он переехал на постоянное место жительства в Россию, где продолжил работать в информагентствах «Россия сегодня» и News Front. «Установлено, что Кот в своих выступлениях поддерживает политику РФ и распространяет пропаганду на страницах социальных сетей», — говорится в сообщении СБУ.
Коту грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.