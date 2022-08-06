Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

«Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны», — сказал он, комментируя недавние высказывания на эту тему главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.
«Это последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, накопившаяся “усталость” почв, изменение климата. Отдельное место в этом ряду занимает “массив” незаконных антироссийских санкций. Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями», — сказал он.
Антонов сказал, что заявлениях о вине России «много лжи» при отсутствии «должного анализа и понимания ситуации».
Он предположил, что в Вашингтоне не могут «смириться со своим отсутствием среди участников четырехсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины от 22 июля».
«Перестанут строить из себя “святош”, когда речь заходит о приоритетности поставок голодающим развивающимся странам. В конце концов, насколько известно, два из трех вышедших сегодня утром из украинских гаваней сухогрузов направляются в Европу», — сказал он.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.