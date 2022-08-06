Politico сообщила, что командование ВС КНР не выходит на связь с США

По сведениям ее источников, представители высшего военного командования КНР в течение этой недели оставили без ответа многочисленные звонки своих американских коллег, среди которых были министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Издание напоминает, что последний раз контакт между начальниками штабов ВС США и Китая удалось наладить 7 июля, когда состоялась видеоконференция Милли и начальника Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэна. Речь на ней шла о «важности сохранения открытых линий для коммуникации».
В пятницу Пекин объявил о временной приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США.
Речь идет в том числе об отмене встреч представителей военных ведомств, прекращении работы линии прямой связи между региональными военными командованиями, остановке взаимодействия в рамках механизма обеспечения безопасности на море, а также по борьбе с изменением климата и незаконной торговлей наркотиками.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, это одна из провинций КНР.