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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Брюссель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти провести переговоры в Брюсселе. Датой встречи он назвал 18 августа.

Источник: Reuters

«Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом», — написал дипломат в Twitter.

Отношения двух стран обострились в конце июля из-за требования непризнанной республики с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии, для проживающих на севере Косово сербов. Впоследствии эти меры отложили до 1 сентября.

Президент Сербии назвал премьера Косово Альбина Курти «новым Зеленским», который пытается использовать ситуацию в мире. Премьер Косово обвинил господина Вучича в создании напряженности в регионе.

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