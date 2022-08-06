Боррель пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Брюссель

«Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом», — написал дипломат в Twitter.
Отношения двух стран обострились в конце июля из-за требования непризнанной республики с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии, для проживающих на севере Косово сербов. Впоследствии эти меры отложили до 1 сентября.
Президент Сербии назвал премьера Косово Альбина Курти «новым Зеленским», который пытается использовать ситуацию в мире. Премьер Косово обвинил господина Вучича в создании напряженности в регионе.