Азербайджан объявил о взятии под контроль горы Буздух и близлежащих высот в Карабахе

«В результате мероприятий по уточнению позиций на местности наши подразделения взяли под контроль гору Буздух и окружающие ее высоты», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана (цитата по «Интерфаксу»).
24 марта в Нагорном Карабахе сообщали, что военные Азербайджана нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе. В частности, сообщалось о взятии под контроль азербайджанской армией села Парух. В Минобороны Азербайджана заявили, что в регионе ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, а информация о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.
3 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе спецоперации «Возмездие» в Карабахе было захвачено нескольких высот. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские миротворцы в регионе должны действовать, иначе их нахождение там «вызывает ряд вопросов». 4 августа президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности РФ провели экстренное совещание, на котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.