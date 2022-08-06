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11:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Азербайджан объявил о взятии под контроль горы Буздух и близлежащих высот в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что под контроль армии перешли гора Буздух и близлежащие высоты в Нагорном Карабахе. Эти территории перешли под контроль азербайджанской армии в «результате уточнений, проведенных подразделениями».

Источник: РИА "Новости"

«В результате мероприятий по уточнению позиций на местности наши подразделения взяли под контроль гору Буздух и окружающие ее высоты», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана (цитата по «Интерфаксу»).

24 марта в Нагорном Карабахе сообщали, что военные Азербайджана нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе. В частности, сообщалось о взятии под контроль азербайджанской армией села Парух. В Минобороны Азербайджана заявили, что в регионе ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, а информация о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.

3 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе спецоперации «Возмездие» в Карабахе было захвачено нескольких высот. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские миротворцы в регионе должны действовать, иначе их нахождение там «вызывает ряд вопросов». 4 августа президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности РФ провели экстренное совещание, на котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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