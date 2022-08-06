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13:18 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским.

Источник: © РИА Новости

«Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

Накануне в Сочи прошла встреча президентов РФ и Турции.

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