15:53 (мск), источник: Daily Storm
МИД России напомнил послу Украины в Британии Пристайко, что СССР по-прежнему существует
Украинский дипломат ранее призвал Москву вернуть Киеву часть активов Советского Союза.
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Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который призвал Россию вернуть треть международных активов СССР, безосновательны и носят популистский характер. Об этом заявили РБК в департаменте информации и печати МИД России.
В ведомстве указали, что Советский Союз не переставал существовать как субъект международного права.
«Государство под названием “СССР” не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием “Российская Федерация”. Для обозначения такого рода явлений в международном праве используется понятие “продолжательство”», — заявили в МИД.