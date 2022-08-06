На Западе вспомнили о старом методе борьбы с РоссиейКонцепция «Римленд» принесла Америке победу в двух мировых битвах и холодной войне, утверждает журналист Мишель Гурфинкель в колонке для The Wall Street Journal
Фоторепортажи
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
Спецоперация на Украине
15:53 (мск), источник: Daily Storm

МИД России напомнил послу Украины в Британии Пристайко, что СССР по-прежнему существует

Украинский дипломат ранее призвал Москву вернуть Киеву часть активов Советского Союза.

Источник: РИА "Новости"

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который призвал Россию вернуть треть международных активов СССР, безосновательны и носят популистский характер. Об этом заявили РБК в департаменте информации и печати МИД России.

В ведомстве указали, что Советский Союз не переставал существовать как субъект международного права.

«Государство под названием “СССР” не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием “Российская Федерация”. Для обозначения такого рода явлений в международном праве используется понятие “продолжательство”», — заявили в МИД.

 Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
Делегации из недружественных стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта