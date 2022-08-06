МАГАТЭ отреагировало на обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, агентство обеспокоено происходящим со станцией в Запорожье. Он отметил, что сейчас, особенно после обстрелов ВСУ объектов АЭС, «вполне реальна опасность ядерной катастрофы». Гросси также сказал, что боевые действия, ставящие безопасность Запорожской АЭС под угрозу, «совершенно неприемлемы». В связи с этим они «должны быть предотвращены любой ценой».
Ранее стало известно, что ВСУ снова трижды обстреляли Энергодар в Запорожской области. «Украинские каратели вновь принялись за террор мирного населения Энергодара, совершив три артиллерийских огневых налета», — заявили местные власти. Удары попали в том числе по санаторию АЭС.
Украинские войска также обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Минобороны России подтвердило информацию об атаке ВСУ по станции и объектам Энергодара. После произошедшего в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение. На станции была обесточена часть третьего энергоблока, также снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.
Позднее член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о желании Киева вызвать техногенную катастрофу благодаря обстрелам по АЭС. «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», — сказал он. Рогов также призвал МАГАТЭ срочно вмешаться и остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.