Медведев ответил Зеленскому на предложение конфисковать активы России

«Вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы», — добавил он.
Ранее 6 августа Зеленский заявил, что российские активы на общую сумму около $765 млн уже конфискованы на Украине.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих российскому государству, подсанкционным гражданам и компаниям из России и российским банкам.
Зеленский 10 марта подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Документ касался только собственности юридических лиц.
В начале апреля Киев расширил действие закона в отношении физических лиц: граждан России и лиц, тесно связанных с Россией.
Президент Украины 23 мая также подписал закон о конфискации имущества и активов физлиц и компаний, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине.
Так, глава МИД Великобритании Лиз Трасс говорила, что Лондон «очень внимательно» рассматривает вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их пострадавшим от боевых действий гражданам и властям Украины.
Сенат Канады 25 июня одобрил законопроект, который позволяет продавать конфискованные активы попавших под санкции людей. Вырученные деньги могут быть использованы для восстановления иностранного государства, «пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности».
В Кремле говорили, что, если зарубежные страны примут меры по изъятию российских активов в пользу Киева, «это будет фактически прямое воровство», что потребует ответа Москвы. Президент России Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило».