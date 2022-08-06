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21:24 (мск), источник: РБК

Медведев ответил Зеленскому на предложение конфисковать активы России

Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле. Так заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского конфисковать российское имущество.

Источник: РИА "Новости"

«Вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы», — добавил он.

Ранее 6 августа Зеленский заявил, что российские активы на общую сумму около $765 млн уже конфискованы на Украине.

По его словам, эта работа продолжается, и еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих российскому государству, подсанкционным гражданам и компаниям из России и российским банкам.

Зеленский 10 марта подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Документ касался только собственности юридических лиц.

В начале апреля Киев расширил действие закона в отношении физических лиц: граждан России и лиц, тесно связанных с Россией.

Президент Украины 23 мая также подписал закон о конфискации имущества и активов физлиц и компаний, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине.

Западные страны также рассматривают возможность передачи изъятых активов России Киеву.

Так, глава МИД Великобритании Лиз Трасс говорила, что Лондон «очень внимательно» рассматривает вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их пострадавшим от боевых действий гражданам и властям Украины.

Сенат Канады 25 июня одобрил законопроект, который позволяет продавать конфискованные активы попавших под санкции людей. Вырученные деньги могут быть использованы для восстановления иностранного государства, «пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности».

В Минфине США указали, что конфискация активов российского ЦБ с юридической точки зрения была бы незаконной.

В Кремле говорили, что, если зарубежные страны примут меры по изъятию российских активов в пользу Киева, «это будет фактически прямое воровство», что потребует ответа Москвы. Президент России Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило».

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