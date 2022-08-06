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20:39 (мск), источник: Life.ru

Белый дом осудил власти Индианы за первый в США закон о запрете абортов

Власти США осудили руководство американского штата Индиана за принятие первого в стране закона, который ограничивает аборты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Источник: Reuters/Sipa USA

«Это очередной радикальный шаг законодателей-республиканцев в направлении того, чтобы лишить женщин репродуктивных прав и свобод, передать решения, касающиеся собственного здоровья, в руки политиков, а не самих женщин и их врачей. Вчерашнее голосование, которое практически полностью запретило аборты в Индиане, должно стать сигналом для американцев по всей стране», — сказала она в ходе брифинга.

В связи с этим, как подчеркнула Жан-Пьер, Белый дом призывает Конгресс США восстановить гарантии репродуктивных свобод на федеральном уровне.

Напомним, в конце июня Верховный суд США проголосовал против права на аборт. Это означает, что теперь американские штаты могут самостоятельно запрещать выполнять данные операции на своей территории. В результате американцы массово вышли на митинги. Президент Джо Байден в свою очередь выразил уверенность, что решение об отмене права на аборт — вторжение в личные права женщин. Он предупредил, что такой закон «откатит Америку к меньшим правам, меньшей автономии» и, более того, окажет влияние на мужское население.

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