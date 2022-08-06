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23:44 (мск), источник: Коммерсантъ

FT узнала об обеспокоенности Запада укреплением связей России и Турции

Западные страны встревожены углубляющимся экономическим сотрудничеством между Турцией и Россией, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на нескольких чиновников. По их словам, не исключается возможность экономического давления на Анкару, если она поможет Москве избежать санкций. Реакция Запада последовала за четырехчасовой встречей в Сочи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: AP 2022

Один европейский чиновник сказал, что Евросоюз «все более и более внимательно» следит за турецко-российским сотрудничеством, выражая обеспокоенность тем, что Турция «все больше» становится платформой для торговли с Россией. Другой чиновник назвал поведение Турции по отношению к России «крайне оппортунистическим», добавив: «Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения».

Высокопоставленный западный чиновник предположил, что страны могут призвать свои компании и банки уйти из Турции, если Эрдоган выполнит обязательства, озвученные им 5 августа в ходе встречи.

Чиновник заявил, что страны, которые ввели санкции против России, могут действовать против Анкары, «призвав западные фирмы либо разорвать отношения с Турцией, либо сократить свои отношения с Турцией в свете риска, который будет создан, если Турция расширит свои отношения с Россией».

Однако это соображение было отвергнуто несколькими другими западными официальными лицами, которые задались вопросом, как это будет работать с практической и юридической точки зрения.

Ведь Турция глубоко интегрирована в западную финансовую систему, и бренды от Coca-Cola и Ford до Bosch и BP имеют давние и часто очень прибыльные операции в стране.

Три европейских чиновника заявили, что в Брюсселе еще не было никаких официальных дискуссий о возможных последствиях для Турции.

Переговоры лидеров России и Турции прошли 5 августа в Сочи. Среди прочего президент Турции сообщил, что на переговорах была достигнута договоренность о переходе на торговлю между двумя странами в рублях.

Мария Федотова

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