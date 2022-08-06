FT узнала об обеспокоенности Запада укреплением связей России и Турции

Один европейский чиновник сказал, что Евросоюз «все более и более внимательно» следит за турецко-российским сотрудничеством, выражая обеспокоенность тем, что Турция «все больше» становится платформой для торговли с Россией. Другой чиновник назвал поведение Турции по отношению к России «крайне оппортунистическим», добавив: «Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения».
Чиновник заявил, что страны, которые ввели санкции против России, могут действовать против Анкары, «призвав западные фирмы либо разорвать отношения с Турцией, либо сократить свои отношения с Турцией в свете риска, который будет создан, если Турция расширит свои отношения с Россией».
Ведь Турция глубоко интегрирована в западную финансовую систему, и бренды от Coca-Cola и Ford до Bosch и BP имеют давние и часто очень прибыльные операции в стране.
Три европейских чиновника заявили, что в Брюсселе еще не было никаких официальных дискуссий о возможных последствиях для Турции.
Переговоры лидеров России и Турции прошли 5 августа в Сочи. Среди прочего президент Турции сообщил, что на переговорах была достигнута договоренность о переходе на торговлю между двумя странами в рублях.