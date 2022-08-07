США заявили о готовности к «экстраординарным» мерам для обмена Грайнер

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры… чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — сказала представитель Белого дома.
Американский лидер Джо Байден в этот же день заявил, что надеется на возвращение в США баскетболистки Бриттни Грайнер. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.
Ранее, 4 августа, Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США, Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.
15 июня Байден заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы помимо Грайнер как можно скорее вернуть домой осужденного за шпионаж Пола Уилана.
В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.
5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.