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00:49 (мск), источник: Известия

США заявили о готовности к «экстраординарным» мерам для обмена Грайнер

США готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в России в контрабанде наркотиков. Об этом в субботу, 6 августа, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она напомнила о «существенном» предложении, которое было сделано России. Также Жан-Пьер отметила, что американская администрация намерена продолжить межправительственное обсуждение проблемы заключенных.

Источник: Известия

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры… чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — сказала представитель Белого дома.

Накануне Карин Жан-Пьер заявила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США.

Американский лидер Джо Байден в этот же день заявил, что надеется на возвращение в США баскетболистки Бриттни Грайнер. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.

Ранее, 4 августа, Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США, Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

15 июня Байден заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы помимо Грайнер как можно скорее вернуть домой осужденного за шпионаж Пола Уилана.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.

5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.

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