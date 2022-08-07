Редкие морские млекопитающие научились избегать рыболовных сетей Это убережет и без того немногочисленную популяцию от вымирания.
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
Спецоперация на Украине
08:56 (мск), источник: © РИА Новости

На Тайвань прибыла литовская делегация

ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, сообщается в Twitter МИД острова.

Источник: © РИА Новости

«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», — говорится в публикации.

Как передавало Центральное информационное агентство Тайваня, делегация намерена, в частности, встретиться с представителями Министерства транспорта и посетить производство электробусов.

Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином.

В ноябре прошлого года в Литве открылось представительство острова, из-за чего Китай выразил протест, а затем в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах. Кроме того, Китай ограничил импорт из Литвы, что сказалось и на торговле всего Евросоюза.

На этой неделе напряженность вокруг Тайваня выросла из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.

Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

Следите за развитием темы Кризис на фоне визита Пелоси на Тайвань
 'Уже не просто угрозы': США идут ва-банк
Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта