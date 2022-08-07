Президент Финляндии предупредил о скорой рецессии в Европе

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», — отметил Ниинисте в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.
Он также напомнил об экономических трудностях, с которыми сталкивается Европа. Ниинисте добавил, что жители Финляндии и Европы в целом должны быть готовы к тому, что экономическое положение не будет улучшаться каждый год, что, по его словам, люди уже воспринимают как данность.
Ранее Евростат сообщал, что инфляция в еврозоне в июле достигла 8,9% в годовом исчислении. Показатель вновь обновил рекорд, предыдущий был зафиксирован в июне. Месяцем ранее инфляция составила 8,6%.
Несмотря на разгон потребительских цен, ВВП ЕС пока не ушел в отрицательную зону. Экономика Европы растет второй квартал подряд. В первые три месяца 2022 г. рост в годовом выражении составил 0,5%, а во II квартале — 0,7% (отношение к предыдущему кварталу), следует из доклада статистического ведомства ЕС, опубликованного 29 июля. Эксперты ожидают, что ситуация для экономики Европы будет развиваться по неблагоприятному сценарию.
Ранее, 21 июля, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок.