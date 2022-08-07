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16:03 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Израиль согласился на перемирие в Секторе Газа

Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в Секторе Газа, ожидается ответ Палестины. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2022

«Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», — сказано в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Египет и Израиль договорились провести ряд многосторонних встреч с целью приблизить мир на Ближнем Востоке.

После этого армия Израиля заявила об ударе по оружейному заводу ХАМАС.

24 июня сообщалось, что более 130 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан.

22 апреля Палестина пригрозила отказом от координации с Израилем из-за эскалации конфликта.

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