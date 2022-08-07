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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Amnesty International извинилась перед Украиной «за огорчение и гнев» после публикации доклада о действиях ВСУ

Правозащитная организация Amnesty International, опубликовавшая 4 августа доклад о нарушениях международного права со стороны украинской армии, принесла извинения за то, что публикация документа вызвала у властей Украины огорчение и гнев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. В нем говорится, что украинская армия использовала гражданские объекты в военных целях.

Источник: Reuters

Доклад раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Amnesty International попыталась «переложить ответственность с агрессора на жертву». Кроме того, после публикации доклада уволилась глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук.

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш документ о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Приоритетом Amnesty International в этом и в любом конфликте является обеспечение защиты гражданского населения. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», — приводит Reuters заявление организации.

В докладе Amnesty International говорится, что специалисты организации зафиксировали использование в военных целях жилых построек в 19 населенных пунктах, а также использование школ и больниц в военных целях.

«Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают надлежащих мер предосторожности в других частях страны. Мы должны быть предельно ясны: ничто из того, что мы задокументировали в действиях украинских сил, никоим образом не оправдывает нарушения со стороны России», — говорится в заявлении.

Ксения Аскерова

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