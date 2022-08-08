В ООН прокомментировали доклад Amnesty International о ВСУ

«Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — сказал Дюжаррик, комментируя этот доклад.
По его мнению, в ходе всего конфликта на Украине суть призывов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была ясна.
Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Доклад оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.
Amnesty International из-за этого отчёта лишилась главы своего украинского представительства. Вскоре в организации выразили сожаление по поводу содержания документа, однако отзывать его отказались.