В челябинской пещере нашли доисторический частокол из костей Находку сделали студенты исторического факультета МГУ
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
12Природные пожары в Европе
00:12 (мск), источник: Life.ru

В ООН прокомментировали доклад Amnesty International о ВСУ

Организация объединённых наций призывает к защите мирных граждан на Украине. Так официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик прокомментировал доклад Amnesty International, в котором правозащитники обвинили украинских военных в нарушении международных правовых норм и военного права.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — сказал Дюжаррик, комментируя этот доклад.

По его мнению, в ходе всего конфликта на Украине суть призывов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была ясна.

Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Доклад оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.

Amnesty International из-за этого отчёта лишилась главы своего украинского представительства. Вскоре в организации выразили сожаление по поводу содержания документа, однако отзывать его отказались.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как в СССР работала сеть магазинов для дипломатов "Берёзка"
Найдены свидетельства участия США в создании коронавируса
Спецоперация на Украине
Полянский рассказал о миссии для расследования удара в Еленовке
Москва заявила об ударе по арсеналу боеприпасов НАТО на Украине
Власти Энергодара: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС
Минобороны показало захваченное на Украине иностранное оружие
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта