Сабля раздора: Новый президент Колумбии вступил в должность со скандалом

Как пишет газета «Эспектадор», из-за этого конфликта двух президентов, старого и нового, Густаво Петро пришлось растянуть церемонию своего вступления в должность. После произнесения клятвы на верность народу он должен был выступить с первым обращением к гражданам. Однако всем пришлось ждать: по первому распоряжению нового главы государства, отменяющему решение прежнего, гвардейцы принесли ему на сцену саблю Боливара.
В администрации Петро назвали скандальное решение Дуке «капризным поведением». Как поясняет газета, прежний лидер страны, вероятно, не хотел, чтобы национальная реликвия ассоциировалась с приходом к власти его политического оппонента. Примечательно, что Петро в молодости состоял в леворадикальной организации «Движение 19 апреля». Именно её члены в 1974 году похитили саблю Боливара. Она была возвращена государству только в 1991 году.