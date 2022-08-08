Власти Германии исключили запуск «Северного потока-2»

На брифинге в Берлине Хебештрайт сказал, что власти ФРГ приняли ряд мер для урегулирования ситуации с газом, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ. «Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом», — сказал он (цитата по ТАСС).
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока-2». В июле президент РФ Владимир Путин предложил запустить газопровод для увеличения поставок газа в Европу. В том же месяце семь городов немецкого острова Рюген также призвали запустить «Северный поток-2».
В августе, после поездки в Москву, о необходимости запуска газопровода заявил и экс-канцлер Германии, бывший председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер. Он считает, что это помогло бы решить ситуацию с энергоснабжением Германии. Олаф Шольц убежден, что у России есть другие возможности для поставок газа.